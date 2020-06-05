Замена Логотипа

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Надо заминить на 4 фото логотип (на самом опарате а верхние лого удалить) на два варианта логотипа, первой вариант это новое лого без измен и второй это тозже лого только зеленою часть логотипа надо переместить над текстом логотипа

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