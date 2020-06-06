Здравствуйте! Нужен логотип для обменника криптовалюты P2P Garant. Сайт p2pgarant.ru Размеры логотипа: 190х40 пикс. Набросок во вложении. Также, нравиться цветовое оформление у мастеркард. ...
Отрисовать два логотипа в векторе
Есть 2 логотипа в jpg, их нужно отрисовать в векторе (cdr, ai) и выполнить их в двух цветовых решениях (для отображения на светлом и темном фоне).
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