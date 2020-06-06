Отрисовать два логотипа в векторе

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Завершен27 заявок425 просмотров

Есть 2 логотипа в jpg, их нужно отрисовать в векторе (cdr, ai) и выполнить их в двух цветовых решениях (для отображения на светлом и темном фоне).

Сообщите стоимость и сроки.

5 лет назад
sourcettyru
Александр 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
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2 дня назад
5 лет назад
$6
1 день
Сделано быстро, качественно. Благодарю за работу!
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