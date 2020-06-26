Необходимо нарисовать логотип

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Завершен42 заявки784 просмотра

Необходимо нарисовать логотип для digital агентства полного цикла

5 лет назад
katya777
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
5 лет назад
$100
7 дней
Анна! Волшебница! Я так довольна работой! Сделала мне логотип,а котором я даже и не могла мечтать! Оригинальный, стильный. Все исходники подготовлены в разных цветах! Рекомендую, однозначно! Стоит своих денег сделанная работа! Спасибо большое!
Спасибо большое Екатерине, за возможность поработать по проекту. Екатерина - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятна в общении. Рекомендую Екатерину как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

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