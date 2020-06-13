Сделать дизайн знака опасно для полиграфии на пвх

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Завершен4 заявки541 просмотр

значок очень простой , желтый треугольник в нем молния и снизу надпись опасно

5 лет назад
krinsl
Кирилл 
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Выбранный исполнитель

Wolfina
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$3
1 день
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Wolfina
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