Логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки167 просмотров

Нужен логотип название комапнии  dobrosupp.ru (добрая помощь) - компания занимаеться рекламой и интернет маркетингом) Логотип хочеться миниммалистический цвета какие то синие, свежие. 

СЛоган (Территория доброго маркетинга) пару примеров что понравились в приерпеленных файлах)

Ещё такая задумка чтобы в лого присутствовала какая то векторная рука , может надпись на ладони ( как бы рука помощи и всё такое) Ну как то так , ваши варианты!

5 лет назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Отлично проделана работа, своетую к сотрудничеству!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад