Нужен логотип название комапнии dobrosupp.ru (добрая помощь) - компания занимаеться рекламой и интернет маркетингом) Логотип хочеться миниммалистический цвета какие то синие, свежие.

СЛоган (Территория доброго маркетинга) пару примеров что понравились в приерпеленных файлах)

Ещё такая задумка чтобы в лого присутствовала какая то векторная рука , может надпись на ладони ( как бы рука помощи и всё такое) Ну как то так , ваши варианты!