Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы
Логотип
Нужен логотип название комапнии dobrosupp.ru (добрая помощь) - компания занимаеться рекламой и интернет маркетингом) Логотип хочеться миниммалистический цвета какие то синие, свежие.
СЛоган (Территория доброго маркетинга) пару примеров что понравились в приерпеленных файлах)
Ещё такая задумка чтобы в лого присутствовала какая то векторная рука , может надпись на ладони ( как бы рука помощи и всё такое) Ну как то так , ваши варианты!
Выбранный исполнитель
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