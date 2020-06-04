Нужен логотип название комапнии dobrosupp.ru (добрая помощь) - компания занимаеться рекламой и интернет маркетингом) Логотип хочеться миниммалистический цвета какие то синие, свежие. СЛоган (Территория доброго маркетинга) пару примеров что понравились в приерпеленных файлах) ...
Необходимо разработать логотип для названия интернет-магазина
Название:
рус. – НУМИКС
анг. – NUMIKS
Интернет-магазин занимается автоматической продажей предметов коллекционирования и аксессуаров к ним. Основным товаром являются монеты (95%). Отправляем заказы по всей территории нашей страны + СНГ.
Использование логотипа: товарный знак, интернет, полиграфия.
Логотип должен быть уникальным, креативным и запоминающимся. Иметь горизонтальную ориентацию. С написанием названия на русском и английском языках. Лаконичность и минимализм приветствуется. Допускается в лого вставить доменное имя.
Не используйте банальные и распространенные варианты логотипов.
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