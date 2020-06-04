Необходимо разработать логотип для названия интернет-магазина

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Закрыт35 заявок634 просмотра

Название: 

рус. – НУМИКС

анг. – NUMIKS

Интернет-магазин занимается автоматической продажей предметов коллекционирования и аксессуаров к ним. Основным товаром являются монеты (95%). Отправляем заказы по всей территории нашей страны + СНГ.

Использование логотипа: товарный знак, интернет, полиграфия.

Логотип должен быть уникальным, креативным и запоминающимся. Иметь горизонтальную ориентацию. С написанием названия на русском и английском языках. Лаконичность и минимализм приветствуется. Допускается в лого вставить доменное имя.

Не используйте банальные и распространенные варианты логотипов. 

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Mari_Ivanova_
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