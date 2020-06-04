Необходимо разработать логотип для названия интернет-магазина

Идея уже есть. Нужно сделать в векторе дерево с картинки (или похожее). 5 золотых звезд так же вверху и добавить надпись . Это все из пожеланий. Из цветов, красно-оранжевый яркий в логотипе где-то. Остальная гаммы серо-бежевая, ...