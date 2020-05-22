Mari_Ivanova_

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Необходимо сделать анимационные обучающие видеоролики(как мультик) по нашему сценарию. Порядка 100 часов видеороликов. Исполнителя прошу предоставить портфолио, выберу того у кого лучше портфолио и дешевле всего.Анимация16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать текст для трех постов ВК. Тема - настройка таргет рекламыСоциальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Реферат экономические аспекты транспортной системы. Подробности вышлю исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Название: рус. – НУМИКС анг. – NUMIKS Интернет-магазин занимается автоматической продажей предметов коллекционирования и аксессуаров к ним. Основным товаром являются монеты (95%). Отправляем заказы по всей территории нашей страны + СНГ. ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт5 лет назад
Составить и написать корректное резюме на английском языке для удаленной работы.Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад