Необходимо сделать анимационные обучающие видеоролики(как мультик)

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Закрыт16 заявок599 просмотров

Необходимо сделать анимационные обучающие видеоролики(как мультик) по нашему сценарию. Порядка 100 часов видеороликов. Исполнителя прошу предоставить портфолио, выберу того у кого лучше портфолио и дешевле всего.

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