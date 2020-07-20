Привет всем :-) Необходимосоздать коротенькую промо для логотипа - анимацию в таком стиле: https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/logo.mp4 Мне нужна только анимация логотипа логотип уже готов в статичном виде - AI файл Жду ваших ...
Сделать анимацию из обложки для трека
Нужно сделать динамическую анимацию из обложки для трека!
пишите в личные сообщения
Примеры покажу.
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