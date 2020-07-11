Создать анимацию огня

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Закрыт12 заявок719 просмотров

Все просто, рисунок в фотошопе готов, фон и огонь отделены по слоям, нужно сделать анимацию этого огня, как будто церковь горит. Предлагайте свою стоимость.

5 лет назад
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