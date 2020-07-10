Зацикленная анимированная заставка для видео версии подкаста на ютуб

У нас есть аудио подкаст, идет примерно 35 мин. Для него нужна двигающаяся заставка.

Поэтому мы разыскиваем моушн дизайнера, который сможет сделать зацикленную анимированную заставку для видео версии подкаста на ютубе. Элементы для анимации мы можем предоставить.

Ряд примеров, которые нам нравятся по анимации:

https://www.youtube.com/watch?v=HMgxMnrDsbg

https://www.youtube.com/watch?v=rjr9I_pyiVk

https://www.youtube.com/watch?v=PkxeBrqaK18

"Собака съела дневник" самая крутая по динамичности (нужно также анимировать наши фирменные элементы), у "деньги пришли" хорошая идея с социалками (хочется тоже указать иконки с соц. сетями), а в "душевном подкасте" нам нравится то, что логотип увеличивается/уменьшается. Было бы здорово совместить это все в единое целое.