Для сайта надо сделать разворот картинок обратной стороной при наведениикурсора
Анимированный банер школы бального танца.
Нужен анимированный банер школы бального танца Лазурит для детей от 4 до 12 лет для обложки на страницу в фейсбук. Возраст Похожего ничего про бальные танцы не видел. Поэтому сказать что хочу подобное не могу. Естественно хочу чтото нестандартное.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация2 заявкиЗакрыт5 лет назад
анимация-логотипа интро, в начале видео,без каких либо шаблонов, сделать интро, с тематикой по рыбалке, канал называется "Иван Чурилов", идея такая: сделать анимацию под водой, в которой плавают рыбы,водоросли,и подплывает рыба и переход на наш логотип ...Анимация13 заявокЗакрыт5 лет назад
Анимация,ролик с сюжетом и спецэффектами. пример по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lZET9-6SyXE&list=PLql4_CvOvW9_UHcqy1EwJN6IslUdSKjg2&index=10 бюджет неограничен,зависит от стараний художника.Анимация9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Доброго дня Нужно сделать 5 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд ТЗ с текстом и фото предоставлю Нужно добавить анимации и позитивные анимированные стикеры ...Анимация2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать видео ролик по сценарию длительностью 2 минуты Тема: презентация онлайн курса для парикмахеров https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBdlijDzEqIQEDJYtMJ6QJixGKNJYJLKDHkgAg8Hl4k/edit?usp=sharingАнимация10 заявокЗакрыт5 лет назад
есть сценарий для ролик примерная продолжительность ролика 1.5-2 минуты. Тз предоставил. нужно сделать похожее на https://yadi.sk/i/_TpvlP0EwKpnIw. Оплата только после ролика.Анимация4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужны высоко детализированные живые картинки в стиле игры "Поиск предметов" Тема: Япония Рисунков нет, перед анимацией их нужно нарисовать: matte painting анимация деталей по таймингу анимация деталей ...Анимация12 заявокЗакрыт5 лет назад
нужно заменить вражеских персонажей на тех которые я предлагаюАнимация1 заявкаЗакрыт5 лет назад