Анимированный банер школы бального танца.

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Закрыт6 заявок435 просмотров

Нужен анимированный банер школы бального танца Лазурит для детей от 4 до 12 лет для обложки на страницу в фейсбук. Возраст Похожего ничего про бальные танцы не видел. Поэтому сказать что хочу подобное не могу. Естественно хочу чтото нестандартное.

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