Нужен анимированный банер школы бального танца Лазурит для детей от 4 до 12 лет для обложки на страницу в фейсбук. Возраст Похожего ничего про бальные танцы не видел. Поэтому сказать что хочу подобное не могу. Естественно хочу чтото нестандартное.