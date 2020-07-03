нужно заменить вражеских персонажей на тех которые я предлагаю
Анимированные картинки в стиле игр "Поиск предметов"
Здравствуйте!
Нужны высоко детализированные живые картинки в стиле игры "Поиск предметов"
Тема: Япония
Рисунков нет, перед анимацией их нужно нарисовать: matte painting
анимация деталей по таймингу
анимация деталей по наведению мыши
анимация деталей по клику
Адаптация под мобильные телефоны
исключаем анимацию по наведению мыши.
Заявки фрилансеров
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