Анимированные картинки в стиле игр "Поиск предметов"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт12 заявок554 просмотра

Здравствуйте!

Нужны высоко детализированные живые картинки в стиле игры "Поиск предметов"

Тема: Япония

Рисунков нет, перед анимацией их нужно нарисовать: matte painting

анимация деталей по таймингу

анимация деталей по наведению мыши

анимация деталей по клику

Адаптация под мобильные телефоны

исключаем анимацию по наведению мыши.

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