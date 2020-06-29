Требуется разработать анимацию на основе готового шаблона

Нам необходимо сделать качественную анимацию, с хорошими переходами, появлениями, возможно с вашими улучшениями. Требуется высокий уровень на выходе, за 8-15 секунд. При этом следует взять во внимание, что в дальнейшем, эта анимация будет реализовываться в html-верстке, поэтому желательно делать то, что в теории потом можно реализовать на сайте.

Есть готовый файл и примерный сценарий, который мы приблизительно сделали самостоятельно

youtu.be/ZvNvHNALVG8

Просьба скинуть пару ссылок на ваши похожие работы, возможно ваши идеи, как вы планируете, ориентировочный срок и стоимость работы.