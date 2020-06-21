Создать 3 маски для Instagram

Требуется качественная отрисовка и анимирование Instagram-масок. Всего их будет 3 шт. Маски должны реагировать на открывание рта и tap по экрану.

ТЗ в процессе написания, все будет обсуждаться с потенциальным исполнителем.

Хотелось бы увидеть примеры работ.