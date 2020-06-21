Долго загружается одностраничный сайт. На нем много Gif, нужно заменить gif на видео, что бы сделать загрузку сайта быстрее
Создать 3 маски для Instagram
Требуется качественная отрисовка и анимирование Instagram-масок. Всего их будет 3 шт. Маски должны реагировать на открывание рта и tap по экрану.
ТЗ в процессе написания, все будет обсуждаться с потенциальным исполнителем.
Хотелось бы увидеть примеры работ.
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