Создать 3 маски для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок655 просмотров

Требуется качественная отрисовка и анимирование Instagram-масок. Всего их будет 3 шт. Маски должны реагировать на открывание рта и tap по экрану.

ТЗ в процессе написания, все будет обсуждаться с потенциальным исполнителем.

Хотелось бы увидеть примеры работ.

5 лет назад
Malkovich
Дмитрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Адам
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Амалия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Людмила
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Катерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист Adobe Character Animator - подготовить к анимации персонаж

    Добрый день! Есть готовое изображение – рисунок персонажа. Человек - руки-ноги, голова)) Нужно сделать полностью готовую к анимации заготовку этого персонажа в Adobe Character Animator – с которой мы потом сможем продолжить ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • VFX Artist для подготовки эффектов

    Есть готовый набор моделей и обьектов, для которых необходимо разработать, ( или кастомизировать существующие) эффекты. ТЗ с описанием и сценарием, а так же примерами отправим исполнителям для оценки. Спасибо!

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заставка для ютуба

    https://www.youtube.com/watch?v=Dj_msboMSbI&amp;feature=youtu.be Как в примере выше, другой текст и немного другой дизайн. Пишите цену и сроки.

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать видеоролик конкурса для instagram

    Нужно для проведения конкурса нарисовать картинки и связать это в видео для instagram. Дизайн должен быть похож на сайт: https://cheel-pizza.ru/ В видео-ролике должна быть представлена мини-игра по составлению картинки. Одна статичная картинка, другая (или несколько) ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад