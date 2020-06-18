Добрый день! Есть готовое изображение – рисунок персонажа. Человек - руки-ноги, голова)) Нужно сделать полностью готовую к анимации заготовку этого персонажа в Adobe Character Animator – с которой мы потом сможем продолжить ...
Оптимизировать страницу сайта
Долго загружается одностраничный сайт. На нем много Gif, нужно заменить gif на видео, что бы сделать загрузку сайта быстрее
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