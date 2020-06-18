Оптимизировать страницу сайта

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Закрыт6 заявок364 просмотра

Долго загружается одностраничный сайт. На нем много Gif, нужно заменить gif на видео, что бы сделать загрузку сайта быстрее

5 лет назад
guest_15924806673413
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Клинов
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
5 лет назад

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