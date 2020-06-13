Анимировать логотип компании

Всем привет!

Требуется анимировать логотип для вставки в видео. Звуки на ваш выбор. 2-3 секунды максимум. Для стандартных постов в Instagram + для сторис.

Фон белый. Тени не нужны. Делаю выбор по стоимости, времени исполнения и по отзывам на сервисе. Оплата после принятия работы через ЯД.

Высылайте пожалуйста примеры ваших работ сразу.