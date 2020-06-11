Необходимо создать информационный ролик о компании, рассказывающий об услугах и процессе работы. Продолжительность видео: ~ 1:00 - 1:30 + озвучка Интересует цена и какое вам нужно ТЗ от меня.
Анимация логотипа
Необходима анимация логотипа.
Более подробно ТЗ прописано в файле docs.google.com/document/...
Просьба указать сроки, стоимость работы и ссылку на портфолио.
Заявки фрилансеров
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