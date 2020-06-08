Создание анимационного ролика

Необходимо создать анимационный ролик длиной около 1-2 минут. В нем надо объяснить принцип работы нашей финансовой платформы "на пальцах".

Возможно понадобится сделать ролик длиннее, поэтому очень прошу написать сколько вы берете за 1 секунду/1 минуту и показать несколько работ из вашего портфолио. Если уже работали с криптовалютными проектами – обязательно напишите про это в заявке (и прикрепите саму работу)