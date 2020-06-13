3д Анимацию

Необходимо создать мультфильм, требуется только анимация и монтаж. Сценарий, начитку и музыку предоставим. Референс: https://www.youtube.com/watch?v=qcjZomS5wLs https://yadi.sk/i/CfyX_TKXPlS0eg Хронометраж будет до 90 сек. таких будет несколько роликов. Проработанные детали, Будут корректировки (требуется терпение). По ...