Необходимо создать мультфильм, требуется только анимация и монтаж. Сценарий, начитку и музыку предоставим.

Референс: https://www.youtube.com/watch?v=qcjZomS5wLs

https://yadi.sk/i/CfyX_TKXPlS0eg

Хронометраж будет до 90 сек. таких будет несколько роликов.

Проработанные детали, Будут корректировки (требуется терпение). По этой причине Новичков и кто сомневается прошу не беспокоить.

Будет главный персонаж, На начальном этапе нам нужны будут варианты персонажа для согласования.

Сейчас необходимо понять ценовое предложение. Важно наличие портфолио!