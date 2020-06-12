Создать мультфильм

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт15 заявок667 просмотров

Необходимо создать мультфильм, требуется только анимация и монтаж. Сценарий, начитку и музыку предоставим.

Референс: https://www.youtube.com/watch?v=qcjZomS5wLs

https://yadi.sk/i/CfyX_TKXPlS0eg

Хронометраж будет до 90 сек. таких будет несколько роликов.

Проработанные детали, Будут корректировки (требуется терпение). По этой причине Новичков и кто сомневается прошу не беспокоить.

Будет главный персонаж, На начальном этапе нам нужны будут варианты персонажа для согласования.

Сейчас необходимо понять ценовое предложение. Важно наличие портфолио!

5 лет назад
n_dastan
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