Рисую 2D по кадровую анимацию в Adobe Animate CC

Я 2D аниматор.

Рисую 2D покадровую анимацию и перекладку.

Моё портфолио: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFlVfTO9JgnzEsdm6C8XWoRMFBUKlmSrp

-Беру не дорого

-Работы выполняю в срок

-Делаю качественную анимацию

-Могу подстроится под ваш бюджет.

Опыт работы 4 года, основная специальность анимация персонажей, есть опыт в перекладной анимации.

Работаю:

-с детским контентом

-рекламными роликами

-видео для YouTube.