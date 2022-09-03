Рисую 2D по кадровую анимацию в Adobe Animate CC
Я 2D аниматор.
Рисую 2D покадровую анимацию и перекладку.
Моё портфолио: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFlVfTO9JgnzEsdm6C8XWoRMFBUKlmSrp
-Беру не дорого
-Работы выполняю в срок
-Делаю качественную анимацию
-Могу подстроится под ваш бюджет.
Опыт работы 4 года, основная специальность анимация персонажей, есть опыт в перекладной анимации.
Работаю:
-с детским контентом
-рекламными роликами
-видео для YouTube.
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Портфолио
- Анимация85 просмотров
Анимация
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$2/час
от $10от 1 дня
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