У нас все получится!
Я занимаюсь анимацией. Это и классическая анимация и анимация для мобильных игр и приложений. Во время карантина стало востребованы обучающие презентации на различные темы. Примеры моих работ можно посмотреть здесь:
Создание роликов для мобильных игр.
https://www.youtube.com/watch?v=0ZrBbrvv-Hg&list=PLSG-A5aU759eBGENNhOkutHQKJKAy82xJ&index=1
Классическая анимация- анимирование персонажей и элементов фона.
https://www.youtube.com/watch?v=swwPOJu0CQI&list=PLSG-A5aU759dWuUKVOuLhApI3RU57aIVk
Анимация технологических процессов, создание анимированных слайдов к обучающим программам.
https://www.youtube.com/watch?v=LjXfLeBGPDY&list=PLSG-A5aU759filuUFGfKaWNo2YLpdJKv5&index=1
При работе стараюсь выполнить все пожелания заказчика.
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Портфолио
- Презентации для оформления учебного материала160 просмотров
- Слайды к обучающему курсу150 просмотров
- Мультяшная анимация168 просмотров
- Классическая анимация143 просмотра
- Оформление учебного материала135 просмотров
- Gif159 просмотров
- Слайды к видеоурокам по гидросооружениям147 просмотров
- Красавец вирус164 просмотра
- Анимирование презентации130 просмотров
- Презентация117 просмотров
- Анимация технических процессов124 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо. Выполнено в срок!
Ответный отзыв
👍 Рекомендую.