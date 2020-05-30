yana-y

Яна yana-y

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
У нас все получится!

Я занимаюсь анимацией. Это и классическая анимация и анимация для мобильных игр и приложений. Во время карантина стало востребованы  обучающие презентации на различные темы. Примеры моих работ можно посмотреть здесь:

Создание роликов для мобильных игр.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZrBbrvv-Hg&list=PLSG-A5aU759eBGENNhOkutHQKJKAy82xJ&index=1

Классическая анимация- анимирование персонажей и элементов фона.

https://www.youtube.com/watch?v=swwPOJu0CQI&list=PLSG-A5aU759dWuUKVOuLhApI3RU57aIVk

Анимация технологических процессов, создание анимированных слайдов к обучающим программам.

https://www.youtube.com/watch?v=LjXfLeBGPDY&list=PLSG-A5aU759filuUFGfKaWNo2YLpdJKv5&index=1

При работе стараюсь выполнить все пожелания заказчика.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

wojtexowi4
Анастасия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать gif
Все хорошо. Выполнено в срок!
👍 Рекомендую.
Ответный отзыв