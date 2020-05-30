У нас все получится!

Я занимаюсь анимацией. Это и классическая анимация и анимация для мобильных игр и приложений. Во время карантина стало востребованы обучающие презентации на различные темы. Примеры моих работ можно посмотреть здесь:

Создание роликов для мобильных игр.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZrBbrvv-Hg&list=PLSG-A5aU759eBGENNhOkutHQKJKAy82xJ&index=1

Классическая анимация- анимирование персонажей и элементов фона.

https://www.youtube.com/watch?v=swwPOJu0CQI&list=PLSG-A5aU759dWuUKVOuLhApI3RU57aIVk

Анимация технологических процессов, создание анимированных слайдов к обучающим программам.

https://www.youtube.com/watch?v=LjXfLeBGPDY&list=PLSG-A5aU759filuUFGfKaWNo2YLpdJKv5&index=1

При работе стараюсь выполнить все пожелания заказчика.