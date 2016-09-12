Рекламный баннер с рисованным персонажем

Добрый день. Нужен рекламный банер для кафе восточной кухни Срок не более 5 дней Размер высота 2,5м ширина 7м Текст: В путь голодный не езжай К нам покушать заезжай И возьми с собой в дорогу: кофе, пиво, шашлыки, две тандырные самсы, манты,чай, лепешку, плов лучше наших не найдешь! Наше представление- многорукий поваренок держащий в руках перечисленные блюда, что бы было понятно что можно все взять и на вынос(кафе находиться на трассе) и посидеть покушать в кафе.Готовы рассмотреть и ваши предложения.