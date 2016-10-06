Нужно нарисовать рекламный баннер

Наружная рекламаЗавершен18 заявок241 просмотр
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Требования к оригинал – макетам под широкоформатную полноцветную печать

Материал - бумага (backlit)150 г/кв. м.

Печать - Односторонняя, цветность 4+0.

  • Поддерживаемые приложения:
Photoshop, Illustrator 

  • Растровая графика ( *.TIF,  *.PSD,  *.EPS, *.PDF )
( М – 1: 1 )

формат  1200 х 1800мм ( бумага ) - 150 dpi-300 dpi

  • Файлы в CMYK
  • При подготовке макета необходимо учитывать – каждая составная CMYK должна иметь не более 98%.
  • Черный цвет должен быть композитным:
C – 65%

M – 65%

Y – 65%

K – 95%

  • Шрифты в кривых.
  • Растровые файлы линковать.
  • Макеты принимаются в полностью собранном виде.
Это тех требования, а вот что нужно там увидеть : 

 - название компании, ООО "ЮСТ Трейдинг"

- номера телефона, +380689404434, +380993228295, +380636207434

 - главная информация, Вид на жительство США, Грин Карта, Рабочая виза H-1B, L-1, B1/B2

- почта, [email protected]

- веб сайт www.ust-traiding.com

7 лет назад
dathnet
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Юуду рад еще поработать, и сходить на кофе )
Дмитрий, замечательный заказчик! Все было быстро согласовано и оплачено. Рекомендую к сотрудничеству!
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