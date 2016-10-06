Нужно нарисовать рекламный баннер

Необходим макет баннера уличной рекламы. Бросский, притягивающий внимание. Подробности выбранному исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к оригинал – макетам под широкоформатную полноцветную печать
Материал - бумага (backlit)150 г/кв. м.
Печать - Односторонняя, цветность 4+0.
- Поддерживаемые приложения:
- Растровая графика ( *.TIF, *.PSD, *.EPS, *.PDF )
формат 1200 х 1800мм ( бумага ) - 150 dpi-300 dpi
- Файлы в CMYK
- При подготовке макета необходимо учитывать – каждая составная CMYK должна иметь не более 98%.
- Черный цвет должен быть композитным:
M – 65%
Y – 65%
K – 95%
- Шрифты в кривых.
- Растровые файлы линковать.
- Макеты принимаются в полностью собранном виде.
- название компании, ООО "ЮСТ Трейдинг"
- номера телефона, +380689404434, +380993228295, +380636207434
- главная информация, Вид на жительство США, Грин Карта, Рабочая виза H-1B, L-1, B1/B2
- почта, [email protected]
- веб сайт www.ust-traiding.com
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