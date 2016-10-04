Задание Нарисовать уличный баннер 25 на 3 метра Цель баннера--украшение территории Задача: соединить Европу (Париж, и не только) и Кенигсберг На баннере нарисованы красивые узнаваемые здания Парижа (м.б.Европы) и Кенигсберга Во вложении текущий баннера--он нравится, но уже старенький И два примера ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать баннер - растяжку.
Строим загородные дома, и в процессе строительства нужно на дом вешать рекламу.
Информацию которую собираемся разместить:
ЦарьДом
(812) 380-84-33
Дома из СИП и Газобетона
Размеры скорее всего 1х2-3 м
Нужно чтобы смотрелось достойно, и читалось с 20 метров
вектор дизайна сайта пришлю
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