Нарисовать уличный баннер 25 на 3 метра

Наружная рекламаЗакрыт10 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание Нарисовать уличный баннер 25 на 3 метра 

Цель баннера--украшение территории

Задача: соединить Европу (Париж, и не только) и Кенигсберг

На баннере нарисованы красивые узнаваемые здания Парижа (м.б.Европы) и Кенигсберга

Во вложении текущий баннера--он нравится, но уже старенький

И два примера картинок которрые нравятся

7 лет назад
andrianova
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн 3 банеров для печати на самоклеющейся пленке

    $20

    Добрый день!  Необходимо подготовить 3 макета баннеров для печати на самоклеющейся пленке для магазина "фрукты овощи"  размер баннеров  80 см х 180 см, 45х75 см, 150х230 см  требования к макетам и подробное ТЗ вышлю

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Макет листовки

    Нужно сделать макет листовки А6 (цветной двусторонний). Пример лицевой стороны на фото. На обратной стороне будет размещаться список полезных телефонов в два столбца. Фото и точный текст для макета будут предоставлены завтра (пока собираю телефоны). ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн макетов (бигборд, ситилайт, еврофлаер и др.)

    $50

    Необходимо сделать макеты для выставки. Все в едином стиле. № Тип 1 Бигборд 2 Ситилайт 3 Х-Баннер 4 Диплом участника 5 Еврофлаер (односторонний) 6 Обложка официального каталога выставки За основу ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать и сверстать для печати рекламный флаер (+исходник в помощь)

    $20

    Задача: создать графику для продвижения в CMM + печатного флаера А5 (в качесткетеста- отрисовать сторону А, для стороны Б будет дополнительный текст)рассчитывать, что минимальный формат в печати будет А5 (а также будут ролл-ап на экране и др ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн-макет баннерного L стенда

    Добрый день Для банерного L стенда (http://universtand.com/bannernyie-stendyi/) размером 100 см (основание) на 180 (высота), требуется разработать дизайн-макет, по данному ТЗ, подготовив для печати (печать не входит в объем) итоговые материалы. === содержание баннера === [b]Хотите увеличить продажи? НЕ ...

    Наружная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Флаер А5 и баннер фасадный

    Флаер А5: 1я сторона:  Автомойка Seat (вставляемлого) Акция - 50% на мойкуавтомобиля, полную химчистку Комплексная мойка всего90 грн (перечеркнуть) – 45 грн Химчистка 1000 грн(перечеркнуть) – 500 грн проспект АдмиралаСенявина 21а (Автосалон Seat) с 8:00 – 21:00 Запись на автомойку ...

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка рекламы на автомобилях

    Требуется дизайнер для разработки концепции оформления рекламы на автомобиле (грузовом). Тематика - мебель. Креативность, стиль и чувство вкуса непременные условия для сотрудничества.

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад