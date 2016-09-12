Баннер. Уличная реклама

Задача: создать графику для продвижения в CMM + печатного флаера А5 (в качесткетеста- отрисовать сторону А, для стороны Б будет дополнительный текст)рассчитывать, что минимальный формат в печати будет А5 (а также будут ролл-ап на экране и др ...