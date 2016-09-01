Нужно оформить фасад торгового павильона. Основной товар - Чай, кофе. Вспомогательный конфеты. Основные цвета - красный, желтый, коричневый. Название- Чайная лавка. Пожелания: - на козырьке должно быть название - верхние стекла полностью заклеиваем пленкой с изображениями. - нижние окна ...
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Добрый день!
Задача не тривиальная. Требуется придумать дизайн покраски автомобиля VW Golf 2 (5дверный).
Основной цвет авто темно синий.
Покраска планируется краской Montana Black (балончики).
Как вижу я: Геометрические фигуры различных цветов (цвета 1родные в рамках 1 фигуры. Могут наезжать друг на друга фигуры)
Пример:
https://pp.vk.me/c837726/v837726760/10a2/BTHL9HfTDBg.jpg
https://pp.vk.me/c837726/v837726760/10aa/gHSdm3IijFk.jpg
Основные цветовые гаммы: зеленный, голубой, желтый, коричневый и т.п.
По цене - договоримся.
Для примера в верную сторону или нет мыслите тестовое задание графика на капоте .
Для понимания направления.
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