Дизайн покраски автомобиля

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Добрый день! 

Задача не тривиальная. Требуется придумать дизайн покраски автомобиля VW Golf 2 (5дверный).

Основной цвет авто темно синий.

Покраска планируется краской Montana Black (балончики).

Как вижу я: Геометрические фигуры различных цветов (цвета 1родные в рамках 1 фигуры. Могут наезжать друг на друга фигуры)

Пример:

https://pp.vk.me/c837726/v837726760/10a2/BTHL9HfTDBg.jpg

https://pp.vk.me/c837726/v837726760/10aa/gHSdm3IijFk.jpg

Основные цветовые гаммы: зеленный, голубой, желтый, коричневый и т.п.

По цене - договоримся.

Для примера в верную сторону или нет мыслите тестовое задание графика на капоте .

Для понимания направления.

7 лет назад
upgrain
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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