Дизайн фасадных баннеров

Нужно сделать оригинальный фасад для студии красоты в ЕКО стиле.

Баннерами зашивается вся белая зона.

Над 1 окном лайтбокс, который перетягивается пленкой - там только надпись.

Остальное должно быть художественно оформлено по услугам в квадратах с эффектом подсветки. Желательно в стиле клип-арта - рисовано без фотографий лиц.

Фон - дерево или кирпич. Кое какие варианты уже подобраны - пришлю, когда начнем работать.

Буквы с эффектом подсветки по типу вывески.

Прикрепляю разметку и фото здания.

Обязательно в предложениях пишите желаемую цену и сроки выполнения.

Если Вы в Киеве - можете подъехать по адресу, рассмотреть и обсудить все подробнее.