Дизайн фасадных баннеров

Требования к оригинал – макетам под широкоформатную полноцветную печать Материал - бумага (backlit)150 г/кв. м. Печать - Односторонняя, цветность 4+0. [list=1][*]Поддерживаемые приложения:[/list] Photoshop, Illustrator [list=1][*]Растровая графика ( *.TIF, *.PSD, *.EPS, *.PDF )[/list]( М – 1: 1 ) формат 1200 х 1800мм ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать оригинальный фасад для студии красоты в ЕКО стиле.
Баннерами зашивается вся белая зона.
Над 1 окном лайтбокс, который перетягивается пленкой - там только надпись.
Остальное должно быть художественно оформлено по услугам в квадратах с эффектом подсветки. Желательно в стиле клип-арта - рисовано без фотографий лиц.
Фон - дерево или кирпич. Кое какие варианты уже подобраны - пришлю, когда начнем работать.
Буквы с эффектом подсветки по типу вывески.
Прикрепляю разметку и фото здания.
Обязательно в предложениях пишите желаемую цену и сроки выполнения.
Если Вы в Киеве - можете подъехать по адресу, рассмотреть и обсудить все подробнее.
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