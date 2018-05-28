Интернет-маркетолог, SMM, e-mail маркетинг
Интернет-маркетолог
Владею знаниями:
- по построению комплексной стратегии продвижения в интернете
- SEO
- SMM
- e-mail маркетинг
- работы в популярных CRM: 1C, Terasoft
- управления и редактирования в типовых CMS: Joomla, Wordpress, 1C-Битрикс
- HTML разметки, азов CSS
- Photoshop, Photofiltre Studio 9, RJ TextEd, базовые знания SPSS
- Google Analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Liveinternet
- Яндекс.Директ, Google Adwords
Действие аккаунта приостановлено!
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