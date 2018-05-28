upgrain

Сергей Кагинян upgrain

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Интернет-маркетолог, SMM, e-mail маркетинг

Интернет-маркетолог

Владею знаниями:

- по построению комплексной стратегии продвижения в интернете

- SEO

- SMM

- e-mail маркетинг

- работы в популярных CRM: 1C, Terasoft

- управления и редактирования в типовых CMS: Joomla, Wordpress, 1C-Битрикс

- HTML разметки, азов CSS

- Photoshop, Photofiltre Studio 9, RJ TextEd, базовые знания SPSS

- Google Analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Liveinternet

- Яндекс.Директ, Google Adwords

WordPressHTMLCSSJoomlaБитриксPhotoshopGoogle Ads
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Поисковые системы (SEO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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нет рейтинга