Создание сайта по готовому дизайну

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Добрый день. Во вложении ТЗ

Требуется создать сайт по дизайну. (Дизайна пока нет, будет готов через несколько дней).

Функционал описан в ТЗ.

Желателен исполнитель из РФ для оформления документов.

6 лет назад
upgrain
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад