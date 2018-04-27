Создание сайта по готовому дизайну

Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php). [u]Требования к функциям плагина (что он должен делать):[/u] [list=1][*]В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.[*]В целом текст будет шаблонный, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Во вложении ТЗ
Требуется создать сайт по дизайну. (Дизайна пока нет, будет готов через несколько дней).
Функционал описан в ТЗ.
Желателен исполнитель из РФ для оформления документов.
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