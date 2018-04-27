Создание сайта по готовому дизайну

!! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi). !!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются. -------------------------- 1. Добавить 2 Кнопки ...