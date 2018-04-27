Установить код метрики на сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок162 просмотра
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Добрый день, на одностраничник нужно установить код метрики, обеспечить корректную работу, в том числе и вебвизора. Код уже сгенерирован, нужно просто добавить в сайт. 

6 лет назад
exact_solutions
Елена 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexdanilenko
Алексей 
47 летБолгария
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Алексей помог качественно и оперативно, обратил внимание на нюансы, которые я не заметила, и в которых заключалась причина проблемы. Вопрос решен, в коммуникации проблем не возникало, буду обращаться еще
Елена - отличный заказчик. Задачу ставит четко и понятно. Прислушивается к обоснованному мнению специалиста. С оплатой проблем нет. Очень рекомендую.