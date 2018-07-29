Требуется программист на проект. Проект на стадии запуска, проект необходимо будет делать с самого начала. необходимый скилл react + node частично. Указывайте стоимость часа работы. Требуются человек с опытом работы в данных сферах. предпочнение людям у которых будет соотвествие цена - качество на высоком уровне. Проект планируется на длительный срок.