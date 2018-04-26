Сделать выгрузку xml каталога на wp

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Работа сложная и горят сроки, 4 фрилансера уже не выполнили работу и просто пропали. Убедительная просьба рассчитать свои силы и сроки.

ЗадачаЕсть специализированный сайт, который разрешает xml выгрузку товаров на мой. У меня уже стоит wp, woocommerce и all import (про версия). Есть документация по подключению выгрузки. Нужно подключить выгрузку как в документации чтобы товары отображались в категориях, с картинками и контентом, а также работали фильтры.  докумениация https://gifts.ru/txt/1898604

6 лет назад
guest_15247749175211
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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