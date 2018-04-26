Сделать выгрузку xml каталога на wp

Работа сложная и горят сроки, 4 фрилансера уже не выполнили работу и просто пропали. Убедительная просьба рассчитать свои силы и сроки.

ЗадачаЕсть специализированный сайт, который разрешает xml выгрузку товаров на мой. У меня уже стоит wp, woocommerce и all import (про версия). Есть документация по подключению выгрузки. Нужно подключить выгрузку как в документации чтобы товары отображались в категориях, с картинками и контентом, а также работали фильтры. докумениация https://gifts.ru/txt/1898604