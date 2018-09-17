Доработать приложение на CodeIgniter

Нужно создать аналог https://cryptolocator.com/ на системе p2p для торговли биткоинами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В наличие имеется готовое приложение. Надо добавить поля в некоторые формы и вывести уведомления.
Исполнитель должен иметь опыт работы с CodeIgniter , стабильный онлайн и быть ориентирован на быстрое выполнение задания.
наличие скайпа или других месенджеров - обязательно
Детальное тз после собеседования
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $160
Необходимо доработать обучающий проект. тз по ссылке, сделать как можно быстрее [url=http://joxi.ru/bmo91Q0sM6XLqA]http://joxi.ru/bmo91Q0sM6XLqA[/url] оплата по фактуВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать правки и доработки по шаблону https://www.templatemonster.com/demo/62312.html от вас жду кто готов взятся все подробности исполнителюЗакрыт6 лет назад
Интересна реализация импорта операций по счету Сбербанка, не используя выгрузки/выписки (так как там не совсем верные даты). Как пример одной из реализаций (https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/plugins/sberbank-online), возможно есть другие варианты. То есть необходимы операции по карте в более-менее реальном времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору Профессиональные фрилансеры не интересуют. Бюджет не большой, 2500 руб + хороший отзыв. скрипт работает без базы, на php. описание работы скрипта: Заходит, авторизуется, ищет объявления в нужных категориях (айди указаны в настройках) и ...Закрыт6 лет назад
- $200
Есть скрипт парсер на php С 2 типами групп, админ и юзеры. Парсит спортивные мероприятия, в которых пользователи делают отметки и смотрят на результаты отметок друг друга. Написан очень плохо, даже ужасно, надо написать с нуля на yii ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт каталог, нескоторыми своими фишками. Написан на каком-то своем велосипеде. Задача оставить весь front и переписать админку на yii2. Backend не сложный, в отклике указывайте свой часовой рейт и примеры кода на yii(github или можно архивом).Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нажимаю на редактирование модуля в плагине "Power Builder", ничего не происходит - крутится колёсико загрузки и окно редактирования не появляется. Так же поправить надпись на сайте во всплывающей иконке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт на поддоменной системе на WordPress : Всего 50 доменов, по типу [url=http://samara.magniteco.ru/]samara.magniteco.ru/[/url] Каждый домен это отдельная папка, сейчас заказы приходят в кривом формате : "Заказ Товар: Магнит Класс 1rnКоличество: 1rnСтоимость: руб.rnИмя: rnТелефон: rnГород: rnПримечания: rnДоставка: Магазин: ул. Красноармейская, д.96rn ...Закрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать календарь как на сайте https://top15moscow.ru/fotograf-na-svadbu При нажатии на дату должен раскрываться список людей, а над ними показываться выбранная дата. Причем при каждом новом выборе даты, список должен перемешиваться в рандомном порядкеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад