Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору

Профессиональные фрилансеры не интересуют.

Бюджет не большой, 2500 руб + хороший отзыв.

скрипт работает без базы, на php.

описание работы скрипта:

Заходит, авторизуется, ищет объявления в нужных категориях (айди указаны в настройках) и комментирует нужные.

написан на php.

1. Сейчас мне необходимо добавить возможность чтобы скрипт комментировал,

только в тех объявлениях, которые опубликовал пользователь с

определенным рейтингом. Рейтинг отображается внутри объявления.

вынести настройку в конфиг файл.

2. Ранее в скрипте была возможность проверять пользователя объявления по

параметрам цены, рейтинга, и публиковать объявления с рандомным текстом,

надо проверить этот функционал, остался ли он, и починить его.

3. скрипт работает с рекапчей (через сервис рукапча), сайт донор сменил капчу, надо разобраться с ней.

тестовые данные предоставлю.

оплата любым способом по факту исправления.

6 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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