Надо добавить небольшой функционал к скрипту автопубликатору

Профессиональные фрилансеры не интересуют.

Бюджет не большой, 2500 руб + хороший отзыв.

скрипт работает без базы, на php.

описание работы скрипта:

Заходит, авторизуется, ищет объявления в нужных категориях (айди указаны в настройках) и комментирует нужные.

написан на php.

1. Сейчас мне необходимо добавить возможность чтобы скрипт комментировал,

только в тех объявлениях, которые опубликовал пользователь с

определенным рейтингом. Рейтинг отображается внутри объявления.

вынести настройку в конфиг файл.

2. Ранее в скрипте была возможность проверять пользователя объявления по

параметрам цены, рейтинга, и публиковать объявления с рандомным текстом,

надо проверить этот функционал, остался ли он, и починить его.

3. скрипт работает с рекапчей (через сервис рукапча), сайт донор сменил капчу, надо разобраться с ней.

тестовые данные предоставлю.

оплата любым способом по факту исправления.