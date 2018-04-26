Настройка поступления заказов на почту

Интернет магазин. До 10 млн. посетителей. Нужен программист с опытом, без вредных привычек. Желательно, даже женщина. Интересует переодическое тех. обслуживание сайта, устранение багов, подвисаний, различные правки и т.д. На постоянной основе. Требования - всегда онлайн в Skype Возраст от 30 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на поддоменной системе на WordPress :
Всего 50 доменов, по типу samara.magniteco.ru/
Каждый домен это отдельная папка, сейчас заказы приходят в кривом формате :
"Заказ
Товар: Магнит Класс 1rnКоличество: 1rnСтоимость: руб.rnИмя: rnТелефон: rnГород: rnПримечания: rnДоставка: Магазин: ул. Красноармейская, д.96rn "
Необходимо изменить на :
Формат перезвона :
Имя : Сергей
Телефон: 8(444) 444-44-44
Город: Набережные Челны
Формат заказа :
Способ доставки: Забрать в пункте выдачи
Имя: Георгий Фо
Телефон: 8(923)444-44-44
Сообщение клиента:
Есть ли в наличии в Красноярске гироскутер Rockwheel (Красный )?
Адрес доставки (при доставке на дом):
Город: Красноярск
Адрес магазина: ул. Сурикова, 12
Товар: (ID:47) Гироскутер Rockwheel +APP Красный
Заказали: 1 шт. по 13 950 р. на сумму: 13 950 р.
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