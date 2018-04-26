Настройка поступления заказов на почту

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Сайт на поддоменной системе на WordPress :  

Всего 50 доменов, по типу samara.magniteco.ru/ 

Каждый домен это отдельная папка, сейчас заказы приходят в кривом формате : 

"Заказ 

Товар: Магнит Класс 1rnКоличество: 1rnСтоимость:  руб.rnИмя: rnТелефон: rnГород: rnПримечания: rnДоставка: Магазин: ул. Красноармейская, д.96rn " 

Необходимо изменить на : 

Формат перезвона : 

Имя : Сергей 

Телефон: 8(444) 444-44-44 

Город: Набережные Челны 

Формат заказа : 

Способ доставки: Забрать в пункте выдачи 

Имя: Георгий Фо 

Телефон: 8(923)444-44-44 

Сообщение клиента: 

Есть ли в наличии в Красноярске гироскутер Rockwheel (Красный )? 

Адрес доставки (при доставке на дом):  

Город: Красноярск 

Адрес магазина: ул. Сурикова, 12 

Товар: (ID:47) Гироскутер Rockwheel +APP Красный  

Заказали: 1 шт. по 13 950 р. на сумму: 13 950 р.

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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