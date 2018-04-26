Допилить шаблоны сайта на mod x (css и вывод модулей) + адаптация

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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есть 4 страницы сайта нужно адаптировать их под мобильные устройства, на 3 нужно поправить минимально css (отступы, line-height и тд), 

на четвертой доделать табы, вывод  модуля отзывов (можно взять с другой страницы и немного поменять css), css для слайдера с ценниками (тоже можно взять с другой страницы).

Правок немного, все заскринены.

(предыдущий верстальщик взялся делать и просто испарился - не отвечает на звонки и сообщения уже месяц)

По времени - желательно до 1 числа доделать, работы реально на часов 5-6

По деньгам - 4к, если вылезут проблемы сверх правок, оплачиваем отдельно

CSS
6 лет назад
yakush_yg
Яна 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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