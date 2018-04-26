Генерация письма и PDF приложения

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Создаем страницу с 4 полями input и одним button'ом для отправки формы. На основе заполненых полей должно сформировать письмо на электронную почту с прикрепленным PDF-приложением. Текст электронного письма и PDF-файл генерируется на основе заполненых полей.

На странице оптравки, необходимо показывать список последних отправок, на какой адрес была отправлен email с приложением.

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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