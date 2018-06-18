Обновить сайт на джумле

$500
Веб-программированиеЗавершен12 заявок247 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно: обновить до актуальной версии, сейчас 1,5 + натянуть шаблон (имеется) + ручной перенос контента 500+ страниц + вся работа ведется на вашем сервере + вакатка сайта на боевой домен.

сайт pilontravel.com

6 лет назад
3qkiev77
Андрей 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sheff_48
Антон 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$500
14 дней
Работа выполнена в оговоренный срок, задача реализована на отлично Спасибо, буду обращаться в дальнейшем...
Спасибо за доверие! Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!