Сделать регистрацию на сайте через steam

Веб-программированиеЗавершен7 заявок406 просмотров
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Сделать регистрацию на сайте через steam

Сама регистрация в данный момент работает но без steam.

Нужно сделать после регистрации подтверждения steam и подтверждения игры как на https://www.faceit.com/ (Обязательно посмотрите так как это очень важно, нам нужно сделать точно так же).

От вас цена, и сроки. 

Оплата Сбербанк, Яндекс Деньги или перевод на расчетный счет. 

6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
serjsv
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
6 дней
Рекомендую
Как то немного затянуто но в итоге оплачено все по договоренности, важно очень детально уточнять. Немного пропадал но всегда возвращался. :)