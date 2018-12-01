Сделать регистрацию на сайте через steam

Сама регистрация в данный момент работает но без steam.

Нужно сделать после регистрации подтверждения steam и подтверждения игры как на https://www.faceit.com/ (Обязательно посмотрите так как это очень важно, нам нужно сделать точно так же).

От вас цена, и сроки.

Оплата Сбербанк, Яндекс Деньги или перевод на расчетный счет.