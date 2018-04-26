Вп добавить вывод текста на главной и товаре вукомерс

$20
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. на странице категории вывести текст в блоке товара

2. на главной странице вывести текст статический с возможностью изменить через админку вместо виджета новости

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад