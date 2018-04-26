Связать ModX и API сервиса

У нас есть сайт на ModX. Нам нужно сделать там регистрацию пользователей, и связать их с пользователями сервиса sovetnmo.ru

Описание API во вложении.

Суть связки:

1) Мы создаем тесты (надо понять, можно ли их создавать по API или только в личном кабинете) и отправляем на модерацию в сервис.

2) При создании документа – нужна возможность прикрепить этот тест

3) Пользователь заходит на сайт, авторизуется и видит материал с тестом. При этом пользователи на сайте должны быть связаны с пользователями в сервисе

4) В случае успешного прохождения тестов – пользователю начисляются баллы в сервисе, а сам тест для него блокируется.

В случае не успешного прохождения – тест блокируется на 24 часа, а дальше его снова можно попробовать пройти.

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ