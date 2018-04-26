Нужно написать скрипт счетчика обратного отсчета для установки на сайт.

1. Счетчик должен быть зациклен на неделю, т.е. чтобы обнулялся в воскресенье ночью в 00 час и начинал новый отсчет

2. Пример счетчика во вложении

3. Размер счетчика должен быть примерно 455х83

4. Круги на счетчике зеленая часть должны двигаться и соответственно время отсчитываться чтобы было движение

5. Скрипт НЕ должен подтягивать из сторонних мест назовем так библиотеки (шрифты, стили и т.д.), весь скрипт должен быть в одной папке и загружен на моем сервере, чтобы я загрузил скрипт и выставил в нужные места код счетчика.

Укажите стоимость и сроки? и если есть примеры ссылочку!