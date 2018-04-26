Нужно написать скрипт счетчика обратного отсчета для установки на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Нужно написать скрипт счетчика обратного отсчета для установки на сайт. 

1. Счетчик должен быть зациклен на неделю, т.е. чтобы обнулялся в воскресенье ночью в 00 час и начинал новый отсчет 

2. Пример счетчика во вложении 

3. Размер счетчика должен быть примерно 455х83 

4. Круги на счетчике зеленая часть должны двигаться и соответственно время отсчитываться чтобы было движение 

5. Скрипт НЕ должен подтягивать из сторонних мест назовем так библиотеки (шрифты, стили и т.д.), весь скрипт должен быть в одной папке и загружен на моем сервере, чтобы я загрузил скрипт и выставил в нужные места код счетчика. 

Укажите стоимость и сроки? и если есть примеры ссылочку!

6 лет назад
miratex35
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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