Веб-разработчик

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, удаленная работа

Вас ожидают следующие задачи:

- Работа и настройка ТДС, Трекера

- Клоакинг, отсев ботов

- Разработка различных скриптов, парсеров, грабберов

- Разработка внутренних сервисов

- Автоматизация рутинных действий

- Настройка лендингов, прелендингов

- Оптимизация скорости загрузки страниц

- Работа с биржами трафика

- Масса других не рутинных задач

Условия работы:

- Полная занятость, удаленная работа

- Молодая команда;

- С 9:00 до 17:00

Почасовая ставка (по договоренности) - от 8$/час. Оплата 2 раза в месяц. Испытательный срок 1

месяц. Финансовый и карьерный рост. Размер оплаты (по договоренности).

Вы должны разбираться в web-программировании, напишите нам, что вы умеете, резюме в свободной форме. Соискателю будет выслано тестовое задание.

6 лет назад
Ezhkos
36 летТаиланд
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад