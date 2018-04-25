MODx Revo - доработать Shopkeeper3 и настроить фильтр tagManager

На сайт на Modx Revo были установлены по инструкции Shopkeeper3 и фильтр по tv-параметрам tagManager.

1. Shopkeeper3 - нужно настроить функцию после нажатия на кнопку Купить редирект на страницу оформления заказа.

В админке в настройках данная функция выбрана, но на страницу оформления не перебрасывает

https://new.budproekt.com/katalog-proektov/proekty-domov-do-100-kv-m/104-066.html

Остальные функции дополнения работают нормально.

2. Настроить фильтр по дополнительным tv полям tagManager.

Создал доп tv поля, установил tagManager, все по инструкции, но он не работает

https://new.budproekt.com/katalog-proektov/proekty-domov-do-100-kv-m/

Простая переустановка не помогает, нужен специалист, который знает modx revo + эти дополнения.

Пожалуйста, указывайте точную стоимость и сроки. Спасибо!