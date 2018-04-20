Допилить jQuery Autocomplete и сделать календарь на PHP

Здравствуйте. Буду краток, нужно написать бота для discord канала,ниже распишу примерный функционал,что он должен уметь Думаю кто сталкивался с Discord - ом поймет что я имею в виду Бот должен иметь: 1) Собственную валюту,которую можно будет передавать,получать за общение, ...