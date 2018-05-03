Работа с формами обратной связи и UTM метками

Есть лендинг, на который льют контекст.

Гость с рекламы попадает на страницу вида: site.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=lefeb_poisk_smesi_{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content=id|{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|{device_type}|geo|{region_name}_{region_id}&calltouch_tm=yd_c:{campaign_id}_gb:{gbid}_ad:{ad_id}_ph:{phrase_id}_st:{source_type}_pt:{position_type}_p:{position}_s:{source}_dt:{device_type}_reg:{region_id}_ret:{retargeting_id}_apt:{addphrasestext}&roistat=direct1_{source_type}_{banner_id}_{keyword}&roistat_referrer={source}&roistat_pos={position_type}_{position}

На сайте много форм обратной связи и форм заказа.

Надо, чтобы когда форма заполнена и отправлена - админу на почту приходила и UTM-метка, с которой была отправлена форма.

Типа:

Имя: Вася

Телефон: 111111111

e-mail: [email protected]

UTM: site.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=lefeb_poisk_smesi_{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content=id|{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|{device_type}|geo|{region_name}_{region_id}&calltouch_tm=yd_c:{campaign_id}_gb:{gbid}_ad:{ad_id}_ph:{phrase_id}_st:{source_type}_pt:{position_type}_p:{position}_s:{source}_dt:{device_type}_reg:{region_id}_ret:{retargeting_id}_apt:{addphrasestext}&roistat=direct1_{source_type}_{banner_id}_{keyword}&roistat_referrer={source}&roistat_pos={position_type}_{position}

Второй уровень сложности, если получится разбить так:

Оставил заявку: 20.04.2018 в 10:14

Месторасположение клиента: Краснодар, Краснодарский край

IP-адрес: 95.153.130.30

UTM метки, по которым пришел человек:

utm_source: google

utm_medium: cpc

utm_campaign: 824494491

utm_content: 198196285425

utm_term: работа в москве без опыта

Пришел со страницы: site.ru/utm_cpsdasdnkna;lsfmasf