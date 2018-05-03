Работа с формами обратной связи и UTM метками

Добрый день коллеги, есть сайт на битриксе с новостройками - квартирами, нужно сделать вывод на яндекс карту. 1. Нужно настроить вывод на яндекс карту с группировкой объектов. 2. Вывод одного или группы объектов в слайдер 3. Настроить поле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лендинг, на который льют контекст.
Гость с рекламы попадает на страницу вида: site.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=lefeb_poisk_smesi_{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content=id|{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|{device_type}|geo|{region_name}_{region_id}&calltouch_tm=yd_c:{campaign_id}_gb:{gbid}_ad:{ad_id}_ph:{phrase_id}_st:{source_type}_pt:{position_type}_p:{position}_s:{source}_dt:{device_type}_reg:{region_id}_ret:{retargeting_id}_apt:{addphrasestext}&roistat=direct1_{source_type}_{banner_id}_{keyword}&roistat_referrer={source}&roistat_pos={position_type}_{position}
На сайте много форм обратной связи и форм заказа.
Надо, чтобы когда форма заполнена и отправлена - админу на почту приходила и UTM-метка, с которой была отправлена форма.
Типа:
Имя: Вася
Телефон: 111111111
e-mail: [email protected]
UTM: site.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=lefeb_poisk_smesi_{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content=id|{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|{device_type}|geo|{region_name}_{region_id}&calltouch_tm=yd_c:{campaign_id}_gb:{gbid}_ad:{ad_id}_ph:{phrase_id}_st:{source_type}_pt:{position_type}_p:{position}_s:{source}_dt:{device_type}_reg:{region_id}_ret:{retargeting_id}_apt:{addphrasestext}&roistat=direct1_{source_type}_{banner_id}_{keyword}&roistat_referrer={source}&roistat_pos={position_type}_{position}
Второй уровень сложности, если получится разбить так:
Оставил заявку: 20.04.2018 в 10:14
Месторасположение клиента: Краснодар, Краснодарский край
IP-адрес: 95.153.130.30
UTM метки, по которым пришел человек:
utm_source: google
utm_medium: cpc
utm_campaign: 824494491
utm_content: 198196285425
utm_term: работа в москве без опыта
Пришел со страницы: site.ru/utm_cpsdasdnkna;lsfmasf
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