[b]Привет,[/b] у меня есть готовый [url=http://toplikers.com/]скрипт сервиса по накрутке лайков в вк[/url] сейчас он установлен на хостинг, мне нужно его перенести на сервер(где, как, какой сервер арендовать тоже нужно найти) + вмонтировать в имеющийся скрипт ...
Интеграция Тильда и sms.ru - отправка смс при заявке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть тильда и подключенный сервис sms.ru
Нужно настроить отправку смс при оставлении заявке на тильде.
Смс будет содержать адрес, в зависимости от выбранного в форме заявки города.
У меня получилась проблема не приходят данные, передаваемые в POST.
Идеально если знаете как решить.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, нужно сделать модуль на вп, что бы он работал таким образом. 1. Сайт донлоад тематики, сделан на ВП, нужно что бы к каждой записи можно было прекрепить файл на скачивание. 2. При загрузке файла, бралось ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть: 1. Развёрнутый битрикс со стандартным шаблоном http://cm.snkt2.ru/ 2. Дизайн в PSD и отдельно изображения (логотип, иконки и т.д.) Задача: Подправить стандартный шаблон по требуемый внешний вид (цвета, шрифты, расположение элементов). Очень важен срок выполнения (до 27.04 пятница) Без предоплатВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить плагин фильтра msearch2 и при необходимости модуль msimportExport, образец фильтра https://lincer.ru/katalog/plitka_dlya_kuhni/ (снизу "подбор плитки"- эта часть интересует). Сайт, на котором нужен фильтр ceramicsgroup.ru. ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать плагин поиска по товарам woocommerce. В поиске необходимо следующие поля: поиск по названию, по цене (price range) и по дате проводимого мероприятия (да, к woocommerce подключено система и продукты выводятся как мероприятия с датами). Вывод ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать калькулятор полифазного сна. Исходных данных у меня нет, только пример на сайте Пример: - [url=http://razbudi.net/calc/][/url]https://vremiasna.ru/biphasic-calculator Калькулятор должен работать так же как на указанном сайте. Верстка должна быть та же самаяВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет. В админке реализован раздел, где можно видеть новые заявки, однако по ним не приходят уведомления на email, а админку все время держать открытой не будешь. Необходимо реализовать для всех форм и заказов отправку заявки на email. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сервис проверки контрагентов. Типичная карточка компании выглядит следующим образом: http://new.licexpert.ru/company/00752823 Необходимо написать веб сервис, который можно закинуть на хостинг, для генерации договоров. Суть: вводишь в поле ИНН, скрипт авторизуется в сервисе проверки контрагентов, парсит все необходимые поля ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист API Salesforce в проект по созданию веб приложения по совмещению API Salesforce и еще дополнительного и более простого API. Т.з - будет высланно в личной переписке с фрилансером.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу программиста yii-framework для доработки функционала действующего сайта. Опыт работы с Framework не менее двух лет. Обязательно наличие свободного времени, так как в начале необходимо сделать большой объем работы, а дальше просто тех. поддержка. Бюджет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад