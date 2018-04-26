Интеграция Тильда и sms.ru - отправка смс при заявке

[b]Привет,[/b] у меня есть готовый [url=http://toplikers.com/]скрипт сервиса по накрутке лайков в вк[/url] сейчас он установлен на хостинг, мне нужно его перенести на сервер(где, как, какой сервер арендовать тоже нужно найти) + вмонтировать в имеющийся скрипт ...